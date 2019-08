RAZBOI intre #Rezistenti: Andrei Caramitru il ATACA pe Klaus Iohannis

Barna Caramitru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul consilier al lui Dan Barna, candidatul USR la prezidentiale, a facut o comparatie intre cazul militarului care a lesinat joi langa seful statului si celebra scena a paltonului. „Cum sa cada cineva, un militar, din picioare in fata ta, venit acolo pentru tine, si sa nu schitezi nici un gest nimic? Sa nu te intereseze? In schimb, acum cativa ani, sa te enervezi imediat cand alt militar nu e exact langa tine sa iti ia paltonul... Empatie, ego, probleme mari...”, a scris Andrei Caramitru pe . INCALIFICABIL! Klaus Iohannis, impasibil dupa ce un militar american, ce participa la ceremoniile de Ziua Marinei, a lesinat - VIDEO In timpul discursului tinut de Klaus Iohannis, joi, la Constant ...