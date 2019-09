Razboi la varf PMP - Pro Romania: REPLICA DURA pentru Victor Ponta, dupa atacul la Traian Basescu

După ce au fost la un pas să facă luni grup comun la Senat, PMP și Pro România au ajuns să-și arunce miercuri cuvinte grele. Liderul Pro România, Victor Ponta, a zis la Parlament că probabil Traian Băsescu nu o să-i lase pe parlamentarii PMP să voteze moțiunea de cenzură. Liderul deputaților PMP spune că Ponta umbră cu intoxicări și are un stil de „mitoman politic, clovnăresc”.

„Ipocrizia și mitomania NU salvează România! La finalul ședinței de astăzi a Biroului Permanent al Camerei Deputaților, liderul Pro România, Victor Ponta, m-a întrebat curios dacă PMP va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. I-am răspuns cât se poate de clar și inechivoc, în calitate de președinte executiv și lider al Grupului parlamentar al PMP din Camera Deputaților, că ne vom aduce contribuția la formularea respectivei moțiuni de cenzură, că toți deputații PMP vor semna și vor vota pentru respectiva moțiune, respectiv căderea guvernului Dăncilă. Am susținut consecvent și anterioarele moțiuni. În stilu-i arhicunoscut de mitoman politic, nonșalant speculativ, cabotin și „clovnăresc”, Victor Ponta a declarat mai apoi presei că: „Băsescu încearcă, are un plan, cum a reușit la Senat, să vedem daca îi lasă pe deputați să semneze și să voteze. Că Băsescu are un blat cu Dăncilă și probabil nu îi lasă”. Victore, cu astfel de intoxicări te-ai făcut anterior de râs, ai ajuns repudiat și te-ai prăbușit politic... Se pare că nu ai înțeles nimic din pumnii încasați și mai ai încă nevoie de multă penitență și recluziune”, a scris pe Facebook liderul deputatilor PMP, Marius Pascan.

