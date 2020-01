RAZBOI TOTAL - Gabriela Firea ii face plangere ministrului Mediului, Costel Alexe, pentru afirmația ca bucureștenii inhaleaza 'otrava' cand respira

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că a pregătit o plângere la adresa ministrului PNL al Mediului după ce acesta a afirmat ca bucureștenii inhalează „otravă” atunci când respiră.

„Am pregatit plangerea penntru ca a indus panica in randul populatiei, a reluat in aparitiile televizate si pe paginile de socializare ca in Bucuresti se respira otrava si ca cetatenii trebuie sa poarte masti de protectie. Consdier ca dl Alexe are un interes politic si patrimonial, induce panica in randul populatiei si in randul corpului diplomatic, pune pe fuga oamenii de afaceri cu business-uri serioase in Capitala si le pot reloca in alte capitale europene, bucurestenii ramanad fara locuri de munca. Mi se pare de o gravitate extrema ce a facut ministrul Mediului”, a zis Firea.

Primarul general, Gabriela Firea, îi cere demisia ministrului Mediului, Costel Alexe, catalogându-l drept „incompetent”, după ce a „indus panică în rândul populației”, prin afirmațiile recente legate de poluarea din Capitală, în care recomanda cetățenilor să poarte măști de protecție.

„Mnistrul PNL al mediului minte! Pe cine vrea să sperie și să alunge din marile orașe ale țării? Pe cetățeni, pe oficialii străini, pe turiști, pe incestitori? Penelistul specializat în tocat banii europeni în firme de apartament pentru protejarea a trei șerpi vrea să determine relocarea tuturor afacerilor în Budapesta sau la Sofia? Vrea să rămână cetățenii români fără locuri de muncă? Statul - și incompetentul Domn Câțu -, fără taxele și impozitele încasate de la multinaționale? În serviciul cui este ministrul PNL al mediului când minte că în București oamenii trebuie să poarte masca de protecție și că se respiră otravă!?”, scrie Gabriela Firea, joi, pe pagina sa de Facebook.

Primarul general continuă și îi cere demisia lui Alexe pentru „acest atentat la siguranță cetățenilor”.

„În marile aglomerări urbane din țară există poluare, sunt anumite ore și zile în care se depășesc valorile admise - e o realitate pentru care avem toți o răspundere, și guvernul, și autoritățile locale. Dar a exagera abuziv, a induce panică în populație, și a introduce acest subiect în bătălia politică este foarte grav, nu doar imoral”, a adăugat sursa citată.

Gabriela Firea publică și câteva capturi de pe site-urile agențiilor de mediu din București, Cluj, Iași, Brașov, la final de an.

„Dacă România va plăti sancțiuni din partea Comisiei Europene pentru poluare, acestea vor fi pentru perioada 2010 - 2014. Șoc total! Nu Firea era primar atunci! Iar în ultimii trei ani am luat măsuri anti-poluare cât alții în 30. I le voi dovedi mâine și Domnului Ministru - Otravă, dacă va binevoi să vină la întâlnirea solicitată”, a mai scris Firea.

În cursul zilei de miercuri, Gabriela Firea a transmis o scrisoare deschisă în care i-a cerut ministrului Mediului să fie prezent la o întâlnire de lucru ce va avea loc vineri, la Primăria Capitalei, pe tema poluării.

Scrisoare deschisă a venit după ce, marți seara, Costel Alexe a scris pe Facebook că Firea ar trebui să se mute în Capitală, pentru a vedea că bucureștenii „pur și simplu inhalează otravă”.

„Nu mă las intimidat! Doamna primar Firea, aveți cumva impresia că orașul București e proprietatea dumneavoastră? Îmi recomandați "să mă mut din București" dacă nu îmi convine faptul că orașul este unul extrem de poluat și care generează deșeuri, așa cum am atras atenția”, își începe postarea ministrul Mediului. Afirmația vine în contextul în care Gabriela Firea i-a spus că ar trebui să se mute din Capitală, dacă nu îi place acest oraș.