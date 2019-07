Razboi total in coaliție: lider ALDE spune ca Teodorovici sufera de o 'veche boala romaneasca'

Un vicepreședinte ALDE spune că ministrul Finanțelor „vrea să fie un clasic în viață” care se pricepe la orice și i-a recomandat acestuia să nu se mai implice in domeniile în care nu are expertiza, după ce Eugen Teodorovici a emis puncte de vedere legate de reforma in invatamant. Punctul de vedere apare in conditiile blocajului din coalitia PSD-ALDE pe rectificarea bugetara.

„Atunci când crezi că te pricepi la toate, ajungi să eșuezi cam peste tot. Cam asta e și temerea mea cu privire la ministrul Teodorovici, cel care am văzut că a început să dea lecții despre reforma în învățământul superior, dar și reforma în domeniul muncii. Uneori e bine ca fiecare dintre noi să ne ocupăm de domeniul în care suntem specializați.

Atunci când un ministru de finanțe ajunge să vorbească despre reformele din alte ministere, de obicei nu se termină prea bine. Gândirea lui e una contabilă, care nu se bazează pe realitățile din domeniu. Am mai avut un "bine-intenționat" care a făcut reforma în educație pus de Băsescu (domnul Funeriu) după care întreg sistemul nu a reușit încă să își revină.

Zilele acestea am stat de vorbă cu colegii mei de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava despre propunerile de reformă a învățământului superior avansate de ministrul Teodorovici. Ce propune dl ministru: ca absolvenții care pleacă în străinătate imediat după facultate „să returneze ce le-a dat statul”. Subiectul reformei din învățământul românesc este unul complex, asupra căruia trebuie să existe discuții serioase. De asemenea, sunt foarte multe capcane pe care o astfel de discuție le presupune, unele pe care Teodorovici nu are de unde să le știe, nefiind parte a sistemului.

În primul rând, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că statul are obligația față de cetățeni să-i educe fără a le impune condiții. Prin Constituție. De asemenea, trebuie discutat, în principiu, dacă o astfel de măsură e benefică pentru crearea forței de muncă în România. La ora actuală nu există o idee foarte clară asupra felului în care să arate un asemenea mecanism precum cel propus de Teodorovici.

Învățământul superior trebuie gândit altfel, în sensul că din faptul că un student urmează învățământ superior are de câștigat și studentul și statul.

Ministrul Teodorovici vrea să fie un fel de clasic în viață, unul care se pricepe perfect la ce trebuie să facă alții. Acum, cu tot respectul pentru dl ministru, dar cu toții putem să începem să ne dăm cu părerea despre finanțele țării? Îi recomand lui Teodorovici să se concentreze pe ce are el de făcut și să se vindece de vechea boală românească, aceea că toată lumea se pricepe la orice”, a scris pe Facebook vicepreședintele ALDE Ștefan Băișanu.

