RAZBOI total in lumea interlopa din Iasi! Cordunenii au depus plangere la politie! S-au facut ARESTARI

Familia Corduneanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se pare ca razboiul dintre clanul Corduneanu si cel al lui Vandam este departe de a se fi terminat. Ieri, politistii din Iasi l-au retinut pe un membru important din clanul Vandam. Totul s-a intamplat din cauza unei plangeri pe care Petronel Corduneanu ar fi depus-o. Concret, Petronel Corduneanu ar fi fost injurat si amenintat cu moartea de catre Jean Mararas, unul dintre membri clanului Vandam. Imagini VIDEO! A reinceput razboiul intre cele mai periculoase clanuri din Moldova! Numele Cordunenilor pomenit din nou! "Va iesi crima in mijlocul strazii" In urma cu o saptamana, cele doua clanuri s-ar fi intalnit in biroul notarial ''Coste si Asociatii'' din Tg. Cucu, iar ...