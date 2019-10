Razboi total in Parlament. Lider USR: UDMR, gașca de baroni! Maghiarii raspund cu ancheta Rise Project despre Dan Barna

„PSD și UDMR nu sunt partide naționale, democratice. Sunt o gașcă de baroni locali care vor să conducă primăriile și județele ca niște moșieri. Și asta au dovedit astăzi în Senat când au votat împotriva alegerilor pentru primar în 2 tururi”, a scris miercuri, pe Facebook, vicepreședintele USR, Vlad Alexandrescu, după ce PSD și UDMR au votat în Senat împotriva proiectului USR privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

„Parlamentarii lor nu sunt niște reprezentați ai cetățenilor care urmăresc binele țării. Nu că ar fi o noutate, dar e foarte clar că nimic nu le poate băga mințile în cap, sunt complet irecuperabili. Căderea guvernului PSD, pe care UDMR l-a susținut fără ezitare chiar și când Dragnea distrugea justiția cu ordonanțe de urgență, nu i-a făcut mai responsabili. Dimpotrivă, tot mai speriați de perspectiva pierderii puterii și banilor, vor să se asigure că își păstrează puțina putere pe care o mai au. Alegeri în 2 tururi înseamnă normalitate, înseamnă respectarea voinței poporului și democrației reprezentative. Alegeri într-un singur tur înseamnă consolidarea puterii baronilor. Înseamnă o frână în dezvoltarea României.

E clar că aceste două partide trebuie să dispară de pe scena politică pentru binele țării. Dar trebuie să se petreacă prin vot, trebuie să îi aruncăm la coșul de gunoi prin vot popular, la prezidențiale, la locale și parlamentare. Iar votanții lor, mințiți și decepționați atâția ani, trebuie să primească reprezentarea corectă de care au nevoie. Au nevoie de partide care să le reprezinte cu adevărat interesele”, a mai scris USR-istul.

În replică, vicepreședintele executiv UDMR, Csilla Hegedus, le-a cerut USR-iștilor să se maturizeze și a amintit de ancheta Rise Project despre Dan Barna:

„Transmitem USR-ului: maturizați-vă (sau grow up, dacă asta înțelegeți mai bine)! Am văzut în Parlamentul României că unii devin isterici și fac scandal dacă ceea ce le trece pe moment prin cap nu este votat imediat de toți. Domnule vicepreședinte USR, bine ați venit în democrație! Poate ați uitat că până ieri seara ați făcut circ cu anticipatele, dar brusc v-ați calmat și ați spus că e ok și fără ele. Poate cele scrise de Rise project v-au făcut să vă schimbați părerea?

Acum vă agățați de alegerea primarilor în 2 tururi, deși Comisia de la Veneția și Curtea Constituțională au niște decizii și recomandări contrare. Statul de drept, invocat de dimineața până seara de dvs. înseamnă respectarea acestor decizii, și dacă vă plac, și dacă nu! Chiar modul de alegere a primarilor e cea mai mare problemă a țării? Se vede că nu aveți primari responsabili, altfel ați ști că ei așteaptă rectificarea bugetară că nu au de unde plăti încălzirea școlilor. Rectificarea bugetară, un buget corect pentru anul viitor, și alegeri cinstite sunt prioritatea, nu istericalele și ideile nefondate. Ar fi cazul să vă maturizați, domnilor”, a scris UDMR-ista.

