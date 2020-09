Razboi total la Sectorul 1 - acuzații de frauda la vot! Jandarmii au ajuns din nou la fața locului: 'Au sigilat tot' / FOTO

Este scandal total la Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 1. Jandamii au ajuns din nou acolo şi urmează să scoată noi probe, în condiţiile în care candidaţii Clotilde Armand şi Dan Tudorache se acuză reciproc de fraudarea alegerilor.

„A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat tot.. Acum, aici, se numără voturile, se cheamă președinții de secții care au fost trimiși acasă ieri fără să închidă. Au fost 9 secții care nu au închis și i-au trimis acasă. Și acum mai sunt cinci”, a declarat Ion Buzoianu, reprezentant USR, la Antena3.

Candidatul PNL-USR PLUS la Primăria Sectorului 1, europarlamentarul Clotilde Armand, anunţă că va solicita Parchetului General să preia ancheta despre situaţia de la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde este deja în desfăşurare o anchetă a Poliţiei după ce ea a semnalat nereguli grave legate de procesele verbale în care erau consemnate voturile primite de candidaţi.

Prognoză SPECIALĂ pentru București: meteorologii au anunțat de când se opresc ploile

„Aud că prietenul lui Omar Hayssam (Marcel Ciolacu) împreună cu fostul primar bolşevic de la Sectorul 1 (da, este un bolşevic pur sânge care a transformat Poliţia Locală în poliţie politică şi a folosit-o să mă urmărească) vor să renumere voturile pentru că, ţineţi-vă bine: ''Voturile reprezintă voinţa şi speranţa oamenilor. Iar acestea nu trebuie în niciun caz furate.'' Really? Şi în 2016 ce-aţi făcut domnilor?! Acum, eu vreau să-i lămuresc pe cei doi în felul următor. Astăzi voi solicita Parchetului General al României să preia ancheta despre situaţia de la Biroul Electoral al Sectorului 1. Să înţelegem şi noi o treabă”, anunţă Clotilde Armand pe Facebook.

Clotilde Armand a acuzat luni o tentativă de fraudare a votului şi a publicat imagini cu un teanc de procese verbale despre care susţine că sunt originale şi semnate. ”Tudorache şi toţi cei care au participat la această tentativă o să răspundă în faţa Justiţiei”, a afirmat Armand. Ulterior, ea a publicat procese verbale pe care codul QR este aplicat, comentariul ei fiind: ”Aşa a numărat PSD voturile”. Poliţia a rdiciat deja documente în acest caz şi au avut loc audieri, iar membri ai USR au pichetat în noaptea de luni spre marţi Biroul Electoral de Sector.

Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache susţinea luni, că după terminarea numărătorii paralele, are în plus 200 de voturi faţă de candidata USR PLUS Clotilde Armand. Rezultatele parţiale provizorii centralizate la BEC până luni la ora 16:00 indicau faptul că el are 33.133 voturi (39.64%), iar Clotilde Armand 34.427 voturi (41.18%). diferenţa fiind de 1.294 de voturi în favoarea candidatei dreptei.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat luni seară că partidul a depus la Biroul Electoral Central o solicitare de renumărare a voturilor pentru Primăria Sectorului 1, el arătând că numărătoarea paralelă a voturilor realizată de PSD arată că primarul în funcţie Daniel Tudorache ar avea cu peste 200 de voturi mai mult decât al doilea candidat clasat, Clotilde Armand. ”E posibil să fi fost introduse eronat în soft-ul BEC-ului anumite procese verbale”, afirmă Ciolacu.