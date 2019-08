Razboi total pe ruinele unei mari fabrici din Iasi: Obligati sa plateasca milioane de euro despagubiri, patronii rusi ataca institutiile statului prin toate mijloacele

zona industriala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • La un pas sa fie condamnati de autoritati, oamenii de afaceri care stau in spatele celui mai mare producator industrial de tevi metalice din Iasi au deschis un razboi total impotriva institutiilor statului • Dupa ce ANAF a facut demersurile pentru executarea silita a patronilor Technosteel, acestia au contestat in instanta titlurile executorii si masurile luate pentru recuperarea banilor de catre ANAF • Pentru ca au disparut inclusiv bani europeni, Directia Generala Programe Europene Competitivitate a intrat pe fir pentru a urmari cursul banilor • Conform anchetelor, actionarii fabricii au jonglat cu banii companiei, ridicand chiar vile in municipiul Iasi cu ajutorul banilor scos ...