Razboiul comercial dintre China si SUA a ajuns la un alt nivel! Reactia de ultima ora a Chinei

China se opune cu tarie deciziei Washingtonului de a aplica tarife suplimentare pentru produse din China in valoare de 550 de miliarde de dolari si a avertizat Statele Unite ca vor exista consecinte daca nu vor opri "masurile gresite", transmite Reuters, conform news.ro. Comentariile au fost facute de Ministerul Comertului, in urma anuntului facut de Trump vineri, referitor la aplicarea unor tarife suplimentare de 5% pentru importurile din China, la cateva ore dupa ce Beijingul anuntase la randul sau tarife pentru importuri din SUA in valoare de 75 de miliarde de dolari. Premierul britanic Boris Johnson, declaratii despre razboiul comercial dintre China si SUA: Trebuie sa se RETRAGA "A ...