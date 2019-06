Razboiul comercial pare a da roade! A apus epoca ''made in China''?

made in China google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producator mondial de biciclete, a inceput sa isi mute din China spre Taiwan productia destinata pietei din SUA inca din luna septembrie a anului trecut, imediat ce l-a auzit pe Donald Trump ca intentioneaza sa introduca tarife vamale suplimentare impotriva produselor chineze, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. "Atunci cand Trump a anuntat ca intentioneaza sa introduca tarife de 25% l-am luat in serios. Am inceput sa mutam productia inca inainte ca el sa termine de vorbit", a declarat presedintele Giant Manufacturing Co., Bonnie Tu. Firma Giant este doar una dintre mai multe firme globale care au inceput sa isi mute prod ...