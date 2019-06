Razboiul continua. Conducerea executiva a CJ Cluj: Directorul Aeroportului Cluj minte instituțiile statului, inclusiv pe Președintele Iohannis

Aeroportul International Avram Iancu Cluj 1 1

Conducerea executivă a Consiliului Județean Cluj a trimis pe adresa redacției următorul comunicat de presă:

"În disperarea de a-și acoperi ilegalitățile, inculpatul David Ciceo transmite public informații false, urmărind astfel prejudicierea bugetului aeroportului și influențarea justiției. Mai mult, în aceeași manieră mincinoasă, transmite comunicate manipulatoare și implică numele președintelui României tocmai pentru a legitima deciziile arbitrare, abuzive și ilegale care stau la baza modului în care conduce aeroportul Cluj și a modului discreționar în care propune cheltuirea fondurilor publice și europene.

Minciună: acesta afirma ieri că nu i-au fost aprobate de către Consiliul de Administrație achiziționarea prin fonduri europene a unor autospeciale de incendiu destinate aeronavelor.

Adevărul: aeroportul are în dotare autospeciale destinate aeronavelor de tip C, cele care pot ateriza acum pe aeroportul Cluj. David Ciceo dorește achiziționarea unor autospeciale inutile, destinate aeronavelor de tip D, aeronave care nu vor ateriza niciodată pe aeroportul Cluj (ex. Boeing 747).

Minciună: directorul continuă în neadevăruri atunci când afirmă că suma necesară pentru achiziția acestor autospeciale este de numai 20.000 euro.

Adevărul: Valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 75%, nu de 98%. Practic, din aproape 2 milioane euro, aproximativ 700.000 euro este suma pe care locuitorii județului trebuie să o suporte pentru o achiziție inutilă, moft al directorului Ciceo. Mai mult, Consiliul de Administrație nu a refuzat această achiziție ci a solicitat directorului date corecte și concrete astfel încât să poată aproba o achiziție transparentă și în folosul real al aeroportului.

Minciună și fals: În disperarea de a acoperi faptul că a scos la licitație publică construirea unei noi căi de rulare paralelă cu pista, deși această investiție este neaprobată de Consiliul de Administrație și de Consiliul Județean Cluj, directorul aeroportului creează panică și șantajează autoritățile județene prin intermediul călătorilor cărora le transmite că ,,vor exista întârzieri în vară” din cauza pistei vechi.

Adevărul: Consiliului de Administrație i-a fost prezentat un studiu de fezabilitate privind realizarea căii de rulare, studiu elaborat de Search Corporation în noiembrie 2018. În cadrul studiului, specialiștii au constatat că starea căii de rulaj este satisfăcătoare și are PCN 36 care permite rulajul majorității aeronavelor care operează acum pe aeroport. Dorința directorului Ciceo de a realiza o cale de rulaj nouă, prin demolarea a 680m din cea existentă, are ca explicație faptul că dorește ridicarea PCN-ului la o cifră corespunzătoare rulării aeronavelor din categoria D, (cele care nu vor ateriza niciodată la Cluj), în condițiile în care certificarea aeroportului este pentru categoria 4C.

Tot ceea ce solicită Consiliul Județean Cluj este o prioritizare a investițiilor de la aeroportul Cluj. Bugetul județului nu este în întregime la dispoziția lui David Ciceo, iar această prioritizare nu înseamnă sabotaj, așa cum susține directorul.

Cât îi costă pe locuitorii județului Cluj această ultimă propunere aberantă? 9,5 milioane euro

Cât costă ridicarea Spitalului Pediatric Monobloc? Aproximativ 10 milioane euro"

