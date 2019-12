Razboiul din justitie

Doua lucruri sunt clare dupa evolutiile spectaculoase de marti din CSM. In primul rand, puterea Liei Savonea s-a topit. Faptul ca prima candidata la sefia CSM nu reuseste sa obtina votul de investitura dupa doua tururi de scrutin incheiate cu acelasi rezultat este urmasa sa, Nicoleta Tint, arata ca dna Savonea isi incheie mandatul in genunchi. In urma cu cateva luni, era de neconceput ca in CSM sa se intample ceva impotriva vointei Liei Savonea. Era Dragnea in fusta.