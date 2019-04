RAZBOIUL din Libia: Gruparea paramilitara condusa de generalul Haftar a atacat mai multe pozitii cheie aparate de fortele guvernamentale

E haos total in sistemul medical. O spun managerii de spitale care trebuie sa suporte creșterea de 25 % din diferența fata de salariul prevazut in legea 153/2017 pentru anul 2022, pentru toate categoriile de personal, cu excepția medicilor și a asistenților, din veniturile proprii provenite din efectuarea serviciilor medicale decontate de Casa de Sanatate!

Alianta USR - PLUS este zguduita de un nou scandal! Dupa ce doi lideri s-au retras de pe lista pentru europarlamentare, ambii membri PLUS, e randul USR sa isi spele rufele murdare in public.

Sonda Beresheet (''Geneza'', in ebraica), trimisa de Israel pe Luna, a suferit o pana de motor si s-a prabusit in timpul operatiunii de aselenizare. Prima tentativa a Israelului de a trimite un modul spatial pe Luna a esuat in momentul in care sonda Beresheet, dezvoltata de o companie privata, a suferit o pana de motor si s-a prabusit in timpul operatiunii de aselenizare, relateaza agentiile AFP si EFE.