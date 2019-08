Razboiul dintre China si SUA se rasfrange asupra Google

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Google va muta sediul de productie al telefoanelor Pixel in Vietnam incepand de anul acesta, dupa construirea unui lant de aprovizionare ieftin in Asia de Sud-Est. Pana acum Smartphone-urile Pixel erau fabricate in China. Aceasta miscare vine pe masura ce costurile fortei de munca sunt in crestere in China, din cauza tensiunilor comerciale cu Statele Unite. SUA si talibanii, aproape de incheierea unui acord de pace. Ce presupune Gigantul american al internetului intentioneaza sa mute cea mai mare parte a hardware-ului sau din China, inclusiv telefoanele Pixel si difuzorul inteligent Google Home. Compania planuieste sa livreze aproximativ 8 pana la 10 milioane de smartphone-uri in acest an, dublu fata de anul trecut, facand din V ...