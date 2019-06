Razboiul dintre Valentina Pelinel si Alina Vidican il arde la buzunare pe Cristi Borcea!

Din cand in cand Alina Vidican reuseste sa ii dea emotii cat se poate de serioase Valentinei Pelinel. Iar de curand s-a petrecut, din nou, un asemenea episod. Mai exact, chiar in momentul in care Cristi Borcea se intorcea la inchisoare, se pare ca Alina Vidican si-a anuntat intentia de a reveni in Romania pentru cateva zile, chipurile pentru un mic concediu si, de ce nu, o vizita la penitenciarul la care este inchis celebrul om de afaceri.

Doar ca, auzind aceasta informatie, ne-au dezvaluit sursele noastre, Valentina Pelinel ”a luat foc” si, prin intermediari, i-a transmis un mesaj fara echivoc Alinei Vidican. Mai exact, sa nu indrazneasca sa apara si sa deranjeze situatia cuplului, si asa incercat de tot felul de probleme. ”I s-a spus sa nu cumva sa o streseze pe Valentina Pelinel pentru ca sotia lui Crisit Borcea este mai sensibila in aceasta perioada. Are doi copii mici (gemenii pe care i-a nascut in luna martie, n. red.) si, in plus, nu il are alaturi pe Cristi, acesta fiind la inchisoare”, potrivit wowbiz.ro.

Evident, Alina Vidican a acceptat sa ii faca pe plac Valentinei Pelinel, mai ales ca aceasta a invocat situatia dificila a ei si a copiilor. Doar ca, sustin sursele noastre, tot prin intermediari ar fi transmis si ea un mesaj. Unul care, evident, aduce in fata copiii pe care ii are timisoreanca cu Cristi Borcea. ”Vrea sa ii dea la cele mai bune scoli din Statele Unite. Iar asta costa destul de mult, iar in situatia de acum, cel putin cea negociata la divort, nu ii permite. Iar mesajul a fost deja receptat si, evident, situatia se va rezolva”, a mai spus sursa citata.

Alina Vidican se ocupa de afacerea din Miami

Alina Vidican a schimbat complet meniul romanesc la restaurantul pe care il are la Miami, ea luand decizia sa il imbogateasca cu tot felul de mancaruri traditionale romanesti si sa adauge unele care pot fi degustate mai ales in zona de vest a Romaniei. Asa ca, pe langa deja traditionalele mancaruri in genul mamaliga cu branza si cu smantana (8,95 dolari), sau ciorba de burta (7,95 dolari), Alina Vidican a agaugat in meniul restaurantului din miami si o serie de preparate unguresti, picante si extrem de apreciate in zona Ardealului sau a Banatului, precum gulasul (16,95 dolari), la care, evident, se adauga o selectie serioasa de tot felul de bauturi de prin Transilvania precum tuica sau palinca, dar si vinuri scumpe, romanesti.



Alina Vidican si Cristi Borcea, divort cu probleme

Cristi Borcea si Alina Vidican au divortat, in luna noiembrie a anului 2016, punand capat unui mariaj de 5 ani. Separarea oficiala a avut loc la Penitenciarul Poarta Alba, acolo unde fostul actionar de la Dinamo era incarcerat si nu intr-un cabinet notarial, asa cum se astepta toata lumea. Divortul a fost semnat in prezenta avocatilor si, atat Cristi Borcea, casatorit intre timp cu Valentina Peline, cat si Alina Vidican au decis sa ramana in relatii amiabile, de dragul copiilor, timisoreanca primind o suma de bani semnificativa drept pensie alimentara, precum si afacerea din Miami.

