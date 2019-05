Razboiul galeriilor intre PSD si PNL. Claudiu Manda, dupa mitingul PNL: 'Slogan extremist, poze cu cadre avantajoase, restranse'

Senatorul PSD Claudiu Manda, candidat pentru Parlamentul European, acuză PNL de manipularea datelor despre prezenţa la mitingul de sâmbătă din Piaţa Victoriei. Fostul preşedinte al Comisiei SRI consideră că liberalii vor să păcălească prin imagini din poziţii avantajoase şi un slogan extremist.

"Cum am spus de la inceputul campaniei, noi am mers in fiecare localitate, am vorbit cu romanii si inca odata ne-au confirmat ca nu se lasa manipulati, ca stiu ce masuri am luat pentru ei si ca pe 26 MAI vor vota in cunostinta de cauza.

Marirea pensiilor, salariilor, plata la timp a subventiilor catre fermieri, crearea locurilor de munca si sustinerea tinerilor antreprenori, cresterea economica, plafonarea pretului la gaze si electricitate sunt masuri reale, pe care fiecare dintre romani le-au simtit de cand PSD este la guvernare.

Este greu sa ii mai pacaleasca cineva pe oameni cu un slogan extremist, cu poze cu cadre avantajoase, restranse, ca sa spuna ca sunt ei sunt ”mantuitorii” neamului.

Noi aratam adevarul in poze dar si la vot, pentru ca asa este in democratie. Suntem multi si impreuna suntem puternici!

ROMANIA MERITA MAI MULT RESPECT DIN PARTEA OPOZITIEI!", scrie Manda pe Facebook.

Liberalii au anunțat, sâmbătă, că peste 50.000 de simpatizanți ai partidului s-au strâns în Piața Victoriei la evenimentul de prezentare a candidaților PNL la alegerile europarlamentare. Surse oficiale au precizat pentru MEDIAFAX că în fața Guvernului erau la momentul respectiv sub 10.000 de persoane.