Razboiul negocierilor pentru scaunul lui Dragnea - Pe cine ar propune Victor Ponta pentru preluarea șefiei Camerei Deputaților

Negocieri dure în Parlament, după ce Liviu Dragnea a lăsat vacant postul din fruntea Camerei Deputaților! Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că, dacă i se va propune să preia locul lui Liviu Dragnea la Camera Deputaților, se va gândi la acest lucru. Surse politice susțin însă că fostul premier nu își dorește această funcție pentru el, dar este dispus să negocieze cu PSD-ALDE. Potrivit surselor citate, Victor Ponta l-ar propune pe Sorin Câmpeanu pentru preluarea șefiei Camerei Deputaților.

"Postul este vacant. Nimeni nu mai are majoritate, PSD nu mai are majoritate. Președinte poate fi de la orice partid. Noi avem 21 de deputați, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim (n.r. ca PRO România să dea președintele Camerei Deputaților). Am discutat cu toată lumea. Eu sunt la al patrulea mandat de deputat și nu e cineva cu care să nu mă cunosc. Noul președinte trebuie să aducă o stare de normalitate. O să avem un candidat de la PRO România. Nu am discutat cu colegii mei dacă voi candida eu. O să discutăm miercuri. Dacă mi se va propune să candidez la șefia Camerei, o să mă gândesc, discut cu colegii mei și o să văd”, a declarat Victor Ponta, aseară, la România TV.