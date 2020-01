Razbunare 'crunta' a unui prefect dat afara: a plecat cu tot cu parola paginii de Facebook a Prefecturii

Noul prefect al județului Brăila a comandat subalternilor o nouă pagină de Facebook a instituției, după ce fostul prefect nu a lăsat parola vechiului cont. Fostul reprezentant al Guvernului în teritoriu susține că nimeni nu i-a cerut datele de conectare pe rețeaua de socializare.

Fostul prefect al județului Brăila, George Paladi, spune că nimeni nu i-a solicitat parola contului de Facebook și că nu a fost invitat să predea lucrurile primite la instalarea în funcție. În plus, Paladi declară că pagina de Facebook a fost realizată de echipa sa pentru a prezenta activitățile din cadrul Prefecturii.

„După jurământ am crezut că o să mă cheme ca să predau ceea ce am primit de la predecesorul meu. Eu așa am făcut. Nu am fost chemat, nu știu de ce, este treaba lor. A apărut această discuție interminabilă. Eu nu am plecat acasă cu parola, nu m-a sunat nimeni din Prefectură ca să mă întrebe. La plecare, eu nu puteam să lipesc parolele pe ușă. Apoi, au aruncat chestia asta în presă. Este vorba despre o pagină de Facebook făcută de mine și de echipa mea, nici măcar nu este o pagină oficială. Acolo am lucrat pentru instituție, toate informațiile erau despre activitatea instituției pentru că am observat că rețeaua de socializare are un impact mai mare decât comunicatele de presă. Repet, este o discuție interminabilă care se putea sfârși printr-un singur telefon”, a explicat, pentru MEDIAFAX, fostul prefect al județului Brăila, George Paladi.

Actualul prefect al județului Brăila a comandat deja o nouă pagină de Facebook pentru instituție și anunță că nu vrea să intre în polemică cu politicienii.

„Am luat o pauză de la politică în momentul în care am fost numit prefect al județului Brăila și nu am de gând să întrețin polemici cu unii care se (re)apucă de politică”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, prefectul județului Brăila, Cătălin Boboc.

Noua pagină de Facebook a Prefecturii brăilene va fi activă peste câteva zile.