Razbunare DIICOT in cazul lui Darius Valcov. A fost pus sub control judiciar

Procurorii DIICOT au dispus punerea in miscare a actiunii penale si l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile pe Darius Valcov pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, dupa ce a publicat pe protocolul secret SRI-PICCJ. "Prin ordonanta din data de 18.06.2019, procurorii DIICOT-Structura Centrala au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de inculpatul Valcov Darius-Bogdan, pentru savarsirea infractiunii de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, fapta prevazuta si pedepsita de art.407 al.3 CP. Darius Valcov, dat in judecata de primaria Slatina In fapt s-a reti ...