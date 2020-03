Razi cu lacrimi! Cum a completat un tanar din Bihor declaratia de proprie raspundere: „Declar ca ma deplasez din Cuzap la Voievozi, de azi si pana…”

Distantare sociala. Aceasta este sintagma la ordinea zilei, in plina criza de coronavirus, fiindca specialistii au transmis si transmit, in fiecare zi, ca aceasta este cea mai sigura metoda prin care lantul infectiei cu noul coronavirus poate fi rupt. Inca nu exista un vaccin anti-COVID-19, astfel ca oamenii trebuie sa ramana cat mai mult timp in case pentru a se proteja.

Contactul cu alte persoane este riscant, iar in Romania a fost emisa o ordonanta militara care reglementeaza deplasarile romanilor. Daca trebuie sa pleci de acasa, este necesara o declaratie pe propria raspundere in care sunt mentionate motivele respectivei deplasari, precum si destinatia.

Un tinar din Bihor s-a conformat masurilor impuse de criza coronavirusului care a facut deja 24 de victime in tara noastra, asa ca si-a completat – cum a putut el mai bine, de altfel – declaratia pe propria raspundere. Tanarul a specificat unde locuieste si a mentionat ca merge la Voievozi pentru a-si ”ingriji gradina”. Numai ca atunci cand a trebuit sa mentioneze si intervalul de timp de care va avea nevoie, totul a devenit demn de o informatie virala.

”Ma deplasez din Cuzap la Voievozi sa-mi ingrijesc gradina de azi si pana termin”, a scris bihoreanul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.