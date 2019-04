Razie de amploare a politistilor IPJ Constanta. Mai multi soferi beti, fara permis sau sub influenta bauturilor alcoolice depistati in trafic (galerie foto)

Polițiștii constănțeni au organizat, în cursul zilei de astăzi, o razie în municipiul Constanța, la care au fost angrenați peste 140 de polițiști rutieri și de ordine publică. În acest context, au fost controlate peste 1.400 de autovehicule și constatate 11 infracțiuni la regimul circulației rutiere.Potrivit IPJ Constanța, la data de 20 aprilie a.c., în intervalul orar 01.00-09.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier Constanța, din cadrul secțiilor de Poliție urbană 1-5, secțiilor de Poliție Rurală 1 și 2, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au desfășurat o acțiune de amploare pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.În urma controalelor, polițiștii constănțeni au constatat 11 infracțiuni, dintre care 7 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice şi trei pentru conducere fără permis.De asemenea, au fost legitimate 1.566 de persoane şi au fost controlate 1.416 autovehicule, fiind aplicate 137 de sancțiuni contravenționale, dintre care 113 pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Valoarea sancţiunilor este de aproximativ 78.200 de lei.În cadrul acțiunii au fost reținute 18 permise de conducere și au fost retrase 13 certificate de înmatriculare.La activități au fost angrenați și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.Exemple:În jurul orei 01.40, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.Jumătate de oră mai târziu, polițiștii Secției 3 au depistat un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care a condus un autoturism pe strada I.L. Caragiale, în timp ce se afla sub influența substanțelor psiho-active. În urma controlului corporal a fost descoperită o țigaretă confecționată artizanal, susceptibilă a fi substanță cu efect psihotrop. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, rezultatul fiind pozitiv pentru cannabis.În jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Secției 5 au oprit în trafic, pe Șoseaua Mangaliei, un moped. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că șoferul, în vârstă de 17 ani, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.În jurul orei 03.10, polițiștii rutieri au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.La ora 04.15, polițiștii Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, care a condus un autoturism pe strada Suceava fără permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.La aceeași oră, un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a fost depistat conducând un autoturism pe bulevardul 1 Mai Vechi, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, însă aceasta a refuzat.În jurul orei 04.25, polițiștii Secției 5 au depistat un bărbat, în vârstă de 60 de ani, care a condus un autoturism pe strada Democraţiei, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.La aceeași oră, polițiștii Secției 1 au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.O oră mai târziu, polițiștii Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 52 de ani, care a condus un autoturism pe strada Dionisie cel Mic, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.În jurul orei 05.25, polițiștii Secției 5 au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, care a condus un autoturism pe Şoseaua Mangaliei, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.În jurul orei 05.30, polițiștii Secției 5 au depistat un bărbat, în vârstă de 49 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, în timp ce avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule.Sursa foto: IPJ Constanța