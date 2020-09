Razie in Bucuresti. Politistii au verificat peste 720 de autovehicule si au legitimat 890 de persoane. Au fost organizate 40 de filtre

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a organizat, in noaptea de sambata spre duminica, 40 de filtre in diferite puncte din oras, iar 200 de politisti au verificat peste 720 de autovehicule, au legitimat 890 de persoane si au aplicat amenzi in valoare de peste 20.500 de lei.