Razie in Constanta. Soferi bauti si drogati depistati de politisti

La data de 25 august a.c., în intervalul orar 00.00-08.00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier Constanța, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat o acțiune de amploare pe linia prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și a faptelor antisociale.În acest context, polițiștii au organizat o razie, în municipiul Constanța, la care au participat peste 100 de polițiști din cadrul structurilor de investigații criminale, rutieră și ordine publică.Astfel, au fost controlate peste 1.370 de autovehicule și constatate opt infracțiuni la regimul circulației, fiind reținute opt permise de conducere și retrase 11 certificate de înmatriculare.De asemenea, au fost legitimate 1.420 de persoane, fiind aplicate 109 sancțiuni contravenționale, dintre care 83 pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și 22 la Legea nr. 61/1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.Valoarea totală a sancţiunilor aplicate este de 57.520 de lei.Polițiștii continuă acțiunile pentru siguranța traficului rutier și prevenirea evenimentelor negative în trafic și în perioada următoare.Exemple:În jurul orei 00.30, polițiștii au identificat un bărbat, de 21 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența substanțelor psihoactive.În urma testării cu aparatul DRUG TEST, rezultatul a fost pozitiv pentru cannabis.În jurul orei 00.50, polițiștii au identificat un bărbat, de 23 de ani, din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Cumpenei, fiind sub influența substanțelor psihoactive.În urma testării cu aparatul DRUG TEST, rezultatul a fost pozitiv pentru cannabis.În jurul orei 02.00, polițiștii au identificat un bărbat, de 28 ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Călugăreni, fiind sub influența substanțelor psihoactive.În urma testării cu aparatul DRUG TEST, rezultatul a fost pozitiv pentru THC-5.În jurul orei 03.00, polițiștii au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Portiței, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 04.00, polițiștii au identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 04.00, polițiștii au identificat un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Comana, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe Șoseaua Mangaliei, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.