Razie in traficul din Bucuresti: 13 permise retinute. Tineri urcati la volan dupa ce consumasera canabis sau foarte mult alcool

Politistii rutieri au dat, in urma unui control in trafic facut in noaptea de vineri spre sambata, pe principalele artere din Bucuresti, 63 de amenzi in valoare de peste 28.000 de lei, si au retinut 13 permise de conducere, cele mai multe de la soferi bauti sau care nu au respectat culoarea rosie a semaforului.