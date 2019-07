Razie la taximetriști. Ce au descoperit RAR și Brigada Rutiera

Polițiștii bucureșteni și inspectorii Registrului Auto Român au făcut o razie printre taximetriști, pentru a verifica starea tehnică a mașinilor și legalitatea documentelor de transport. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi de 45.000 lei, a fost întocmit dosar penal pentru consum de alcool la volan și au fost retrase 25 de certificate de înmatriculare. The post Razie la taximetriști. Ce au descoperit RAR și Brigada Rutieră appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.