RAZMERITA in USR. Vot de blam pentru tabara Barna-Ghinea, in Bucuresti

Barna USR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatii sustinuti de tandemul Dan Barna – Cristian Ghinea au pierdut alegerile pentru sefia filialelor USR Sector 3, Sector 4 si Sector 5, sustin surse din partid. Cea mai usturatoare infrangere a fost in filiala Sector 3, din care face parte europarlamentarul Cristian Ghinea, unul dintre sustinatorii lui Dan Barna. Liderii Opozitiei sunt nehotarati: In zilele urmatoare, vom decide cum va arata propunerea de tandem presedinte - premier „La Sectorul 3, Ghinea si omul sau de incredere, consilierul local Liviu Malureanu, nu au avut curaj sa-si asume o candidatura, asa ca l-au aruncat in cursa pe „iepurele“ Alexandru Moglan, care a pierdut in fata lui Bogdan Stroe“, sustin surs ...