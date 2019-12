Razvan Botezatu s-a casatorit in secret cu partenerul lui de viata

Razvan Botezatu 1

Razvan Botezatu s-a casatorit in secret cu partenerul sau. Fostul prezentator de televiziune si-a asumat in mod public orientarea sexuala, iar acum este in culmea fericirii si traieste cele mai frumoase momente alaturi de iubitul sau.

Razvan Botezatu, in varsta de 29 de ani, a anuntat in urma cu doua zile ca a fost cerut in casatorie, insa atunci nu a dat mai multe detalii. Ulterior, acesta a postat o fotografie in care se saruta cu partenerul sau de viata si o fotografie cu verigheta. Bijuteria, aleasa impreuna cu partenerul sau, poarta inscriptionate initialele celor doi.

Razvan Botezatu a parasit Romania pentru a se muta in Berlin imediat ce a plecat de la carma emisiunii Star Matinal pe care o modera la Antena Stars. Vestea ca s-a casatorit cu un barbat a adus cu sine, asa cum era de asteptat, atat comentarii pozitive si felicitari, cat si comentarii negative si critici: “Sa fiti fericiti! Pacat ca te-ai nascut intr -o tara unde inca oamenii mai au mult pana departe! In Romania, veti fi mereu stigmatizati, desi bipezii astia isi permit zilnic sa bata femei/sa omoare animale/sa insulte/sa distruga tot in jurul lor”, “ Oameni buni,c e tot il felicitati? Astea sunt greseli genetice. Sa faca ce vor ei in dormitor ,dar nu incurajati casatoria, ca mai aveti si voi pe acasa copii, nepoti!!!! Nu ma intelegeti gresit. Pe mine nu ma deranjeaza, dar nici nu vreau ca generatia de maine sa traiasca intr-o confuzie. Poate mai citim Biblia, codul familiei”, – sunt cateva din comentariile care insotesc postarea lui Razvan Botezatu.

Razvan Botezatu a povestit cum a reactionat mama lui in momentul in care a aflat si, totodata, cat de greu i-a fost pana a gasit puterea sa-si asume public orientarea sexuala: “Mi-am facut curaj si i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viata si mi-a schimbat total viata si gandirea. A fost Dumnezeul meu acea doamna psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei stiau, aveam curaj sa le spun insa am purtat mereu acea masca si nu am putut fi fericit pe deplin pana cand nu am recunoscut public. Sunt oricum acelasi om, acelasi caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, – a marturisit Razvan Botezatu in urma cu ceva vreme.

