Razvan Brasla, tanarul project manager care dezvolta spitale in Romania

Răzvan Brasla a intrat acum 12 ani pe piața dezvoltatorilor imobiliari și de atunci a croit proiecte de 90 de milioane de euro. Între timp s-a specializat pe construcția proiectelor medicale, de la concept și dezvoltare până la predarea la cheie către client.

Într-o țară în care infrastructura spitalicească este în proportie de 90% construită în anii 70, în care singurul proiect greenfield de magnitudine construit in ultimii 30 de ani este Enayati Medical City, orasul medical al doctorului Wargha Enayati, un tânăr antreprenor încearcă să pornească o piață a specialiștilor în dezvoltări de unități spitalicești și face performanță.

În 2010 a început să lucreze la proiectul de dezvoltare al rețelei de policlinici Regina Maria, apoi s-a dedicat proiectelor rezidențiale și comerciale pentru ca acum 6 ani să intre în echipă cu dr Wargha Enayati și să urmeze un vis – cel mai mare spital din România.

Astăzi, Enayati Medical City este la mai puțin de o lună de recepția finală și la distanță de doar câteva luni până la deschidere. 35 000 de metri pătrați îmbină un spital de oncologie integrat, un spital de recuperare și geriatrie, un centru residențial pentru vârstnici, 60 de cabinete de ambulatoriu, un centru de kineto și fizioterapie, restaurant, sală de conferințe, magazine, cafenele și spatii verzi generoase.

Cea mai mare dezvoltare medicală din România ultimilor 30 de ani a fost una din provocările profesionale ale lui Răzvan Brasla. De la găsirea terenului, la analiza pieței, la procesul de avizare, PUZ și autorizări, urmărirea construcției și negocieri de contracte cu diverșii parteneri, toate au intrat in planul de project manager.

“Trei ani a durat procesul de autorizare și în ziua in care am avut autorizația de construcție, am fost acolo de la prima cupă de escavator coborâtă în pământ. E o provocare în sine tot conceptul. De aproape doi ani de zile se construieste, iar clădirea orașului medical este aproape gata. Într-o lună facem recepția, în cateva luni deschidem. E un proiect de portofoliu pentru oricare dintre noi și sunt mândru că fac parte din el. După momentul autorizării a început selecția antreprenorului, a celorlalți subcontractanți, negocirea contractelor de chirie, autorizările intermediare și evident proba de foc va fi autorizarea și acreditarea”, ne-a povestit Răzvan Brasla.