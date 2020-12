Razvan Burleanu critica organizatorii evenimentului de inaugurare a Stadionului Steaua - Nu au invitat niciun stelist

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a criticat, luni, organizatorii evenimentului de recepţie a noului Stadion Steaua, finalizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii, pentru că nu au invitat niciun fost jucător stelist.

Burleanu a menţionat că organizatorii au repetat greşeala sa de la finalul anului trecut când nu l-a invitat pe Gheorghe Hagi la tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020 desfăşurată la complexul Romexpo din Capitală.

"Suntem cu siguranţă mai serioşi decât cei care au organizat acest eveniment de inaugurare pentru că, după cum am văzut, nu a fost invitat niciun stelist. Eu am crezut că organizatorii acestui eveniment au învăţat din greşeala pe care am făcut-o eu şi colegii mei când nu l-am invitat pe Gheorghe Hagi la tragerea la sorţi a Campionatului European de la Romexpo. Eu cred că ar fi trebuit să fie prezenţi la evenimentul de inaugurare cei care au produs performanţă pentru Steaua. Şi foarte mulţi sunt în viaţă... dar se pare că uneori unii dintre foştii jucători trebuie să nu mai fie în viaţă pentru a se bucura de aprecierea noastră. Puteau să fie invitaţi Hagi, Piţurcă, Duckadam, Lăcătuş, Belodedici sau antrenorii Iordănescu şi Ienei", a spus Burleanu.Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal a subliniat faptul că echipa naţională va disputa în curând meciuri pe noul stadion din Ghencea: "Iar pentru fanii stelişti pot spune că naţionala va reveni pe Stadionul Steaua, asta pot să îi asigur".Vineri, 27 noiembrie, a avut loc recepţia proiectului de investiţii "Complexul Sportiv Steaua", realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. La acest eveniment au participat printre alţii premierul Ludovic Orban, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, şi primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.Steaua este primul dintre cele patru stadioane pe care România s-a angajat că le va moderniza pentru organizarea EURO 2020 la Bucureşti. Celelalte trei arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf şi Rapid, care sunt aproape de finalizare, şi Dinamo, unde lucrările încă nu au început. Din cauza unor probleme juridice, reconstrucţia stadionului Dinamo a fost amânată şi s-a luat decizia ridicării unei noi arene în interiorul parcului sportiv.România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 12 iunie - 12 iulie în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020.