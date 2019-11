Razvan Burleanu, cu ocazia numirii lui Radoi la Naționala Romaniei: 'Va reuși sa imbine experiența jucatorilor maturi cu energia celor tineri'

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal a declarat, miercuri, la conferința de presă organizată cu ocazia numirii lui Mirel Rădoi în funcția de selecționer al echipei naționale, că noul selecționer va reuși să construiască o echipă puternică, grație experienței sale de la Under-21.

”Nu am discutat cu un alt antrenor. Din primul moment, Mirel Rădoi a fost opțiunea numărul unu. Mandatul său nu va fi unul pe termen scurt. Este un mandat pe cel puțin doi ani de zile. Mirel cunoaște cel mai bine jucătorii tineri. A fost antrenorul care a reușit să creeze ceea ce ne dorim și de la prima reprezentativă. Va conduce reprezentativa României și la Olimpiada de la Tokyo, din 2020. Mirel Rădoi este antrenorul potrivit pentru a integra jucătorii pe care i-am vazut la Euro U21 în contextul acestui schimb de generații. A reușit să construiască o echipă și a reușit să obțină performanță. Cunoaște foarte bine competiția internă. Îi cunoaște pe jucătorii care evoluează în campionatul intern, dar și pe cei din străinătate. Este tânăr, energic și foarte dedicat fotbalului și pasiunii sale pentru fotbal. Are experiență în meciurile decisive. Am convingerea că Rădoi are capaciatatea de a construi o echipă și va reuși să îmbine experiența jucătorilor maturi și energia jucătorilor tineri. A acceptat o provocare care nu este deloc ușoară. Vreau să îl asigur pe Mirel de sprijinul meu și de cel al Federației Române de Fotbal”, a declarat Răzvan Burleanu.

Citește și: OFICIAL Mirel Rădoi a fost prezentat ca selecționer al României: Va conduce naţionala şi la Olimpiada de la Tokyo

Președintele Federației Române de Fotbal nu a dorit să ofere detalii financiare în privința numirii lui Rădoi în funcția de selecționer: ”Detaliile financiare sunt confidențiale. Acestea nu au contat în discuțiile cu Mirel Rădoi. De aceea totul a decurs foarte repede”.

”Mirel Rădoi lasă naționala de tineret într-o poziție foarte bună, cu șanse la calificare. I-am mulțumit încă de la bun început că a acceptat această provocare. Atât un jucător cât și un antrenor trebuie să accepte provocări”, a mai spus Burleanu la conferința de presă.