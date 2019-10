Razvan Burleanu despre cazul Bancu – De Nooijer: 'E o problema extrem de grava daca se va dovedi ca aceste vorbe au fost folosite'

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a calificat, joi, într-o conferinţă de presă, drept “o problemă extrem de gravă” cazul Nicuşor Bancu – Bradley De Nooijer, potrivit news.ro.

“E o problemă extrem de gravă dacă se va dovedi că aceste vorbe au fost folosite, dar în acelaşi timp şi dacă acuzaţiile au fost nefondate. Din partea federaţiei nu există concesii. Secretarul general al FRF a sesizat deja Comisia de Disciplină şi nu vom susţine niciodată un asemenea comportament Jucătorii şi suporterii şi antrenorii trebuie să se gândească la ce reacţie pot avea parte când se duc în străinătate şi ar juca şi nu cred că s-ar simţi conformabil dacă ar fi discriminaţi. În momentul de faţă lucrăm cu ambele scenarii. Trebuie să probăm ori una ori alta dintre situaţii. Singurul rol pe care-l avem este să sesizăm Comisia de Disciplină”, a spus Burleanu.

Citește și: Descindere în forță la Otopeni, după ce Klaus Iohannis a fost văzut urcând într-un avion privat

Fotbalistul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, i-ar fi adresat insulte rasiste jucătorului de la FC Viitorul Bradley De Nooijer, la meciul de luni seară, din etapa a XI-a a Ligii I.

"Când voiam să intru în vestiar am fost oprit de arbitrul de centru şi mi-a spus că sunt eliminat pentru că aş fi adus injurii arbitrului de tuşă. A fost o altercaţe şi Bancu i-a spus lui Bradley De Noojier: Du-te în aia mă-tii de negru împuţit! I-am spus arbitrului că nu e normal să se întâmple aşa ceva. Iar la pauză, centralul mi-a spus că domnul Şovre i-a spus că i-am adus injurii. Nu pot să înţeleg, sunt un antrenor coleric", a declarat antrenorul FC Viitorul, Cătălin Anghel.

Citește și: Cutremur pe scena politică! Decizia care răstoarnă condamnarea lui Liviu Dragnea

Nicuşor Bancu a afirmat că nu ţine minte nimic, dar şi-a cerut scuze: "Nu cred că am spus aşa ceva. A fost un clinci ca la fotbal, m-am băgat, au fost înjurături, dar nu cred că a fost aşa ceva. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dar am fost puţin nervos şi poate de asta am zis ceva".

Ulterior, într-un comunicat, De Nooijer a acuzat "atitudinea ofensatoare, jignitoare, rasistă a lui Nicuşor Bancu", considerând că "este inacceptabil ca în 2019, într-o ţară a Uniunii Europene, să existe un astfel de comportament faţă de un coleg de joc".

Consiliul Naţional pentru Combaterea discriminării (CNCD) s-a autosesizat în cazul incidentului de la meciul Universitatea Craiova - FC Viitorul.