Razvan Burleanu: „Reluarea fotbalului va avea un impact major asupra societatii!”

In plină stare de urgență când achizițiile cu cântec par scăpate de sub control, Ministerul Educației plătește 4 lei pe o mască importată cu 1,5 lei. Afacerea este intermediată de firma unui fost ofițer SRI.

Un numar de 1.046.527 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii luni de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).

Cu 12 zile in urama incercam sa tragem un semnal de alarmă cu privire la depistarea unui caz pozitiv de coronavirus in cadrul Imprimeria Naționale fiind necesară instituirea autoizolarii pentru mai mulți salariați identificați drept contacti direcți ai persoanei testate pozitiv, instantaneu se panică în rândul salariaților in special din rândul celor din secțiile de producție.