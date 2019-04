Razvan Burleanu: 'VAR-ul tine de prezent, nicidecum de viitor. Sunt un sustinator al implementarii VAR-ului'

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, că susţine introducerea asistenţei video pentru arbitraj (VAR) în Liga I şi că forul pe care îl conduce va co-finanţa acest proiect, potrivit news.ro.

El a precizat că preşedintele CCA, Kyros Vassaras, a informat International Football Association Board (IFAB), organismul care stabileşte regulile jocului, despre faptul că România doreşte introducerea VAR.

"VAR-ul ţine de prezent, nicidecum de viitor. Sunt un susţinător al implementării VAR-ului. Un lucru trebuie să-l înţelegem, în schimb. Noi ca federaţie, avem un buget limitat. Noi comercializăm cinci meciuri de naţională pe teren porpriu. Din asta trebuie să finanţăm toate loturile naţionale, de la under 15 până la seniori, băieţi şi fete, naţionale de futsal şi de fotbal de plajă şi toate competiţiile noi pe care le-am creat. Avem o pătură care este scurtă. Oricum am trage de ea, rămâne o parte a corpului descoperită. Cu toate acestea, avem inteligenţa să putem face rost de bani suplimentari din piaţă să co-finanţăm acest proiect. Deci FRF este pregătită să co-finanţeze acest proiect, deşi LPF administrează peste 260 de meciuri într-un sezon competiţional, are mai multe venituri decât FRF. O asemenea decizie o vom trece prin toate organismele noastre. Dacă membrii federaţiei vor spune nu, atunci va fi nu, e clar. Este un cost de training. Am văzut o solicitare din asta, publică, să-i trimitem la pregătire. O să demarăm acest lucru în momentul în care avem o întâlnire cu cei de la LPF, ca să ne asigurăm că există bani, altfel îi pregătim pe arbitri... Noi, ca federaţie, trebuie să informăm IFAB-ul, astăzi Kyros Vassaras a făcut acest lucru, i-am solicitat să informăm IFAB-ul că dorim să implementăm VAR-ul în România. Pasul al doilea este să trimitem doi reprezentanţi din partea federaţiei sau a ligii, care să devină manageri de implementare pe acest proiect, iar următoarea fază este de pregătire a arbitrilor, care durează între şase şi opt luni. Putem să avem VAR pentru play-off-ul/play-out-ul din 2020", a declarat Burleanu, la Digi Sport.

Şeful FRF a răspuns, astfel, solicitării preşedintelui LPF, Gino Iorgulescu, care a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că va cere Federaţiei Române de Fotbal să trimită arbitri la specializare pentru introducerea sistemului de asistenţă video pentru arbitraj în Liga I.

"Suntem în discuţii cu partenerii noştri, dacă se poate ca în momentul în care se face producţia (n.r. - TV) să se realizeze şi sistemul VAR. Avem această preocupare. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să trimitem o adresă către federaţie, în care să trimită deja arbitri la specializare ca să nu ne trezim că ajungem la concluzia că noi putem folosi VAR-ul şi să nu avem arbitri specializaţi. Noi suntem în discuţii, iar dânşii (n.r. - FRF) trebuie să se mişte în direcţia asta. Durează câteva luni să se specializeze arbitri pentru sistemul VAR", a declarat Iorgulescu.

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a precizat că există fonduri de la FIFA pentru formarea arbitrilor care urmează să participe la implementarea sistemului VAR, FRF fiind dispusă să acceseze acele fonduri. Termenul de formare a arbitrilor ar fi de şase luni şi, în aceste condiţii, VAR-ul va putea introdus abia în sezonul 2020/2021 al Ligii I.