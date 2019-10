Razvan Ciobanu a aparut pe TV, la sase luni de la moartea sa! Incredibil ce a rulat pe micile ecrane

In seara aceasta, romanii au avut un soc. Pe micile ecrane a fost difuzat un material cu regretatul designer roman Razvan Ciobanu, care a murit in accident de masina in data de 29 aprilie 2019. La aproape sase luni de la moartea designerului Razvan Ciobanu, oamenii rememoreaza momente cu acesta.

Nu se stie exact daca materialul in care Razvan Ciobanu apare este si ultimul in care a fost filmat pentru o emisiune, insa cu siguranta a starnit emotii. Razvan Ciobanu a fost filmat in timp ce gatea.

Razvan Ciobanu, regretatul designer, se indrepta spre Constanta. In zona Sacele si-a gasit sfarsitul, dupa ce a mers pe un drum de tara. Barbatul in varsta de 43 de ani a lasat in urma sa multe semne de intrebare, in special legate de modul in care a ales sa traiasca in ultimii sai ani de viata. Inainte de tragedie, Razvan Ciobanu a fost la un festival la malul marii.

Pe micile ecrane a fost difuzat un material in memoriam pentru Razvan Ciobanu, filmat in data de 23 aprilie 2019, cu cateva zile inainte de tragicul accident. Au fost momente foarte emotionante cu designerul roman: a gatit, iar cei trei chefi, Chef Florin Dumitrescu, Chef Sorin Boanta si Chef Catalin Scarlatescu i-au dat cele trei cutite, dar si cutitul de aur! Apoi, Gina Pistol a venit sa guste si ea preparatul lui Razvan Ciobanu. El a gatit o placinta pe care mama lui obisnuieste sa o prepare acasa.

”Nu stiu sa fac nimic in bucatarie. Stiu sa fac haine cu mult, mult inainte de a fi invatat vreodata cum sa ard mancarea”, declarase atunci, la emisiune, Razvan Ciobanu.

