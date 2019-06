Razvan Ciobanu a avut o intalnire de taina cu avocata sa inainte sa moara: „Nu vreau sa devin procesoman, vreau sa imi asum greselile. Stie la ce s-a inhamat”

Amicii designerului au aflat ca Razvan Ciobanu a avut o intalnire de taina cu avocata sa, Oana Anghel.

In primavara, Razvan Ciobanu a avut o intalnire de taina cu avocata sa. Despre designerul decedat intr-un accident, in a doua zi de Paste, s-a scris ca a avut probleme financiare, fiind implicat in mai multe procese. Cu toate acestea, el isi pregatea ofensiva in plan juridic, angajandu-si o avocata, pe Oana Anghel.

Razvan Ciobanu a avut o intalnire de taina cu avocata sa: „Am avut de pus la punct multe lucruri ce tin de partea legala”

Aceasta a venit la biroul lui Razvan Ciobanu, iar cei doi au studiat mai multe documente. „Am avut de pus la punct multe lucruri ce tin de partea legala…si cum ar fi putut arata avocatul care sa ma reprezinte, daca nu blonda, frumoasa, cu stiletto si geanta Louis Vuitton”, a dezvaluit Razvan Ciobanu.

Razvan Ciobanu a avut o intalnire de taina cu avocata sa: „Mai am sa ii povestesc lucruri”

E clar ca Razvan Ciobanu a avut o intalnire de taina cu avocata sa. „Nu vreau sa devin procesoman, vreau sa imi asum greselile…asa cum vreau sa si le asume si cei care gresesc fata de mine. Avocat Oana Anghel stie la ce s-a „inhamat” si, dupa o saptamana impreuna, inca mai am sa ii povestesc lucruri. Cred ca trebuie sa iti cumpar niste agende noi, pe a ta ai cam umplut-o cu mine”, mai postase Razvan Ciobanu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.