Razvan Ciobanu, condus pe ultimul drum. Creatorul de moda a fost inmormantat

Ilinca Vandici, prezentatoare la „Bravo ai stil” si-l aduce aminte pe Razvan Ciobanu prin prisma prieteniei care s-a legat intre ei pe platourile de filmare ale emisiunii. Vandici a prezentat toate cele trei sezoane de la „Bravo ai Stil” alaturi de Razvan Ciobanu, care era jurat. Ciobanu a murit luni dimineata intr-un teribil accident de circulatie produs in judetul Constanta.

Ilinca vandici si-a afisat pe Facebook mesajul de durere la adresa colegului si prietenului ei. „I will always remember you this way…. ? Dumnezeu sa-ti odihneasca sufletul in pace! ??? •razvan.ciobanu” a scris Ilinca Vandici, alaturi de o fotografie cu ei doi, la filmarile emisiunii.

Designerul Razvan Ciobanu, care a pierit intr-un groaznic accident rutier in a doua zi de Pasti, va fi inmormantat astazi, in Cimitirul Progresul din Capitala. Trupul sau neinsufletit a fost depus la capela inca de marti, iar in aceste zile familia si cei care i-au fost apropiati au venit la capataiul sau pentru a-si lua ramas bun.

Multi ar fi sceptici, dar inca din trecut oamenii considera ca glasurile pasarilor ar putea fi considerate aducatoare de vesti bune sau rele. Dupa ce preotul a terminat, in aceasta seara Slujba Stalpilor la priveghiul designerului Razvan Ciobanu, pasarile au inceput sa cante puternic deasupra capelei.

Din batrani se spune ca acest lucru poate insemna ca sufletul si-a gasit linistea.

Mai mult decat atat, cu soarele aproape la asfintit, glasul oamenilor care au fost prezenti la priveghiul designerului aproape ca nu s-a mai auzit in curtea cimitirului, ocazie perfecta pentru concertul oferit de pasari sa fie unul cu o rezonanta puternica, aproape divina.

Imaginile de la inmormantarea lui Razvan Ciobanu iti ingheata sangele in vene. Lacrimi, regrete si multa durere se citeste pe chipurile celor care au venit sa-l conduca pe ultimul drum. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Iulia Albu, Oana Roman, Rita Muresan si Vica Blochina sunt printre primele vedete care au ajuns la biserica unde este depus trupul lui Razvan Ciobanu.

Designerul va fi inmormantat astazi, in prezenta familiei, a prietenilor apropiati, dar si a oamenilor care nu l-au cunoscut personal, dar au venit sa-i aprinda o lumanare.

