Razvan Ciobanu consumase cocaina inainte de accidentul in care si-a pierdut viata. Detalii de ultima ora din dosar!

Apar noi detalii socante cu privire la moartea lui Razvan Ciobanu! Se pare ca aparatul folosit de anchetatori pentru a afla daca designerul consumase stupefiante a evidentiat prezenta cocainei in organismul lui Razvan Ciobanu.

Dupa testele rapide, anchetatorii au transmis ca exista cinci substante interzise in corpul lui Razvan Ciobanu. Acum, o noua informatie socheaza. In urma testarii salivei prelevata cu un aparat special, s-a descoperit ca designerul se drogase cu cocaina.

”E vorba de un sistem de analizare a drogurilor care poate detecta opt tipuri de substante interzise, printre care cocaina, heroina, ecstasy si canabis. Saliva victimei, prelevata cu o caseta etansa, care e introdusa apoi in sistemul de analiza, a evidentiat prezenta cocainei. Aparatul, care poate depista drogul in organism chiar si in 60 de secunde, are o precizie foarte mare, comparabila cu testele antidrog care se fac prin recoltare de sange”, au explicat surse judiciare pentru Libertatea.

S-a gasit un plic cu droguri la locul accidentului

„S-a gasit un plic cu o substanta alba. Toata masina era imprastiata peste tot, acul blocat la 180 km/h. S-a gasit un plic, un ceva, staniol...La analize a iesit ca a fost drogat, asa am inteles. Si ca avea o substanta alba” a spus Ionut la "Acces Direct", prietenul unui membru al echipajului SMURD care s-a deplasat la locul accidentului.

