Razvan Ciobanu, creatorul de moda, a murit intr-un accident rutier! Titi Aur: „Daca ar fi avut centura de siguranta, sunt aproape sigur ca era in viata”

Razvan Ciobanu, cunoscut creator de moda, a murit in aceasta dimineata intr-un accident rutier.

Tragicul eveniment s-a produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, judetul Constanta.

Principala „vina”, din primele informatii, a fost viteza cu care gonea Ciobanu la ora respectiva si care l-a facut sa piarda controlul volanului.

CE MODEL DE MASINA CONDUCEA

Ciobanu, 43 de ani, era la bordul unui Range Rover. Un adevarat "tanc", care la testele de siguranta a obtinut 5 stele si costa peste 100.000 de euro. Politistii veniti la fata locului au anuntat insa ca Razvan nu purta centura de siguranta, scrie libertatea.ro.

Trupul a fost gasit de un localnic langa masina, proiectat afara din autoturism din cauza vitezei.

„In data de 29.04.2019, in jurul orelor 07.15 am fost sesizati de producerea unui accident mortal. Un barbat, de 43 de ani a condus un autoturism, pe DJ 226, dinspre Navodari catre Sacele si ajungand la intrarea in localitatea Sacele, din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului si a parasit partea carosabila catre dreapta, unde a rulat aproximativ 850 metri, dupa care a intrat in coliziune cu mai multi copaci. A rezultat decesul la fata locului a conducatorului auto”, potrivit IPJ Constanta.

”E greu sa ma pronunt, dar din imaginile pe care le-am vazut, sunt aproape sigur ca Razvan nu purta centura, pentru ca partea soferului e relativ intreaga. Chiar daca ar fi avut niste leziuni ar fi fost gasit la volan, prins de centura. Centura are niste capsule pirotehnice, care in momentul unui accident te strang de scaun.

Faptul ca a mers foarte mult pe langa sosea inseamna ca ori s-a jucat cu masina, ori a avut alte motive, altfel nu inteleg cum sa mearga atat de mult pe langa sosea fara sa franeze. Nu cred ca e vorba de sinucidere, pentru ca in cazul acesta ar fi intrat violent in ceva. Sigur, toata actiunea e la viteza mare. Asa cum arata masina, daca ar fi avut centura de siguranta, sunt aproape sigur ca era in viata si se afla in masina”, a declarat Titi Aur, pilot de curse.

