Razvan Ciobanu nu scapa de datorii nici in mormant. Creatorul de moda va fi executat silit

O informatie socanta a iesit la iveala, la cateva luni de la moartea lui Razvan Ciobanu. Creatorul de moda nu are liniste nici in mormant! Desi Razvan Ciobanu a murit in a doua zi de Paste, la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti s-a derulat un proces de executare silita. Dosarul a fost inregistrat la doua luni jumatate de la accidentul cumplit in care designerul si-a pierdut viata. Obiectul dosarului a fost "incuviintare executare silita DOSAR EXECUTARE". In acest proces de executare silita, Razvan Ciobanu a figurat ca debitor. Creditorul, o firma de avocatura, iar petentul, un birou executor judecatoresc.