Razvan Cuc a convocat un comitet operativ dupa tragedia cu 10 morti

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a convocat un comitet operativ după accidentul rutier din Ialomița soldat cu 10 morți, după ce şoferul TIR-ului ar fi adormit la volan, pentru a lua măsurile necesare astfel încât asemenea tragedii să nu se mai repete. Ministrul a anunțat că va urma o perioadă de razii masive în trafic, conform