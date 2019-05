Razvan Cuc, acuzatii la adresa unui fost director:  Nu a semnat niciun act. Tradare nationala!

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a acuzat situatia pe care a gasit-o in minister, in momentul preluarii mandatului si fosta conducere. "Guvernul PSD a deblocat si relansat infrastructura din Romania. Cand am venit in minister, am lansat proiecte noi pentru ca fostul Guvern... Sa vorbiti cu domnul director Neaga, sa il intrebati ce a facut fosta conducere de la autostrazi, cat a fost, in 2016, in minister. Va spun eu un lucru: sase luni nu a semnat niciun act. Razvan Cuc, ameninta: NU va mai JUCATI! Stiti ce inseamna asta? Tradare nationala! Daca la autostrazi nu semnezi o saptamana actele, ganditi-va care sunt repercusiunile asupra mediului economic", a spus Razvan Cuc. "A ...