Razvan Cuc amenința companiile straine: Nu va mai jucați!

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat miercuri, la Antena 3, că firmele de construcții din România nu depun „claim-uri” pentru „bani nemunciți” așa cum fac constructorii din străinătate și că le-a transmis firmelor de construcții să respecte termenii contractuali.

„Le-am spus constructorilor: 'Domnilor, nu va mai jucati! Cat timp munciti in Romania mergeti dupa regulile de aici. Doi, nu va bateti joc de subcontractori”, a spus Cuc la Antena 3.

„Din punctul meu de vedere, mult mai bine am lucra cu firmele romanesti, le putem monitoriza mai bine (...) claim-ul, acei bani nemunciti, suplimentar fata de ce este in contract, constructorii romani nu fac aceste solicitari (...) supararile pe care le am au la baza neseriozitate. Ai venit in Romania, ai semnat un contract si ti-ai asumat, nu e normal sa te chem sa iti spun eu ca trebuie sa ai pe santier 100 de basculante”, a declarat ministrul Transporturilor.

El a amenințat că firmele care nu-și respecte angajamentele să fie excluse de la licitații timp de 2 ani de zile.