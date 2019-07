Razvan Cuc, concedieri in companiile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor

Razvan Cuc 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Razvan Cuc promite ca va face curatenie printre „monstrii sacrii” din companiile de stat aflate in subordinea Ministerului Transporturilor. Sunt vizati, intr-o prima etapa, doar angajatii TESA, insa Razvan Cuc nu exclude si disponibilizari in randul directorilor, imediat dupa ce vor fi finalizate evaluarile. Ministrul Transporturilor depune plangere penala, dupa inregistrarile aparute in presa „Am cerut tuturor directorilor ca in urmatoarele doua saptamani sa vina cu o noua organigrama vizavi de personalul TESA. Nu mai pot sa vad zeci de directori in companii, cum de exemplu erau la CNAIR 32 de directori si se pregatea o noua organigrama cu 40 de directori. Eu am intele ...