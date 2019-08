Razvan Cuc, concedieri masive la doua companii care au generat mari probleme in ultimii ani

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor a anuntat ca va taia in carne vie la CNAIR si TAROM, doua dintre companiile care au generat foarte multe probleme in ultimii ani. La CNAIR, ministrul Transporturilor ii vizeaza pe cei 23 de directori, iar la TAROM va fi rarit ”stufarisul” de sefi. Reactia lui Razvan Cuc dupa furtuna care a facut ravagii in Constanta: "Asigur pe toata lumea de sprijinul meu total" "La TAROM chiar ieri am fost informat de Consiliul de Administratie, s-a luat decizia sa se faca in prima faza o restructurare de 300 de posturi la directia de achizitii, comercial, economic, acolo unde s-a identificat un stufaris asa, mai mare, in cadrul companiilor. Saptamana viitoare urmeaza ...