Razvan Cuc: 'Contestatiile la proiectele de infrastructura, din 2017 pana in prezent, au dus, la intarzieri de 311 luni'

Contestaţiile care s-au depus pe proiectele de infrastructură, din 2017 până în prezent, au dus, în total, la întârzieri de 311 luni, a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, potrivit agerpres.ro.

"Eu am avut o problemă mare şi de fapt problema asta au avut-o toţi miniştrii, deşi n-au recunoscut-o. Această problemă legată de contestaţii. L-am rugat pe domnul Neaga (Narcis Neaga, directorul general al CNAIR - n. r.) să îmi facă o analiză în luni ce au însemnat contestaţiile din 2017 până la zi, acum, luna aprilie 2019. Şi a luat fiecare proiect care a fost lansat şi cu contestaţiile care s-au depus şi, dacă adunăm pe toate proiectele toate lunile, ştiţi câte luni au dat? 311 luni. Este halucinant. De asta e supărarea mea mare pe toate firmele, pe toţi cei care contestă fără niciun fel de fundament", a spus Cuc.

Acesta a subliniat că, pentru a fi rezolvată această problemă, săptămâna viitoare ar putea fi aprobată o ordonanţă de urgenţă prin care "venim şi terminăm cu aceste contestaţii". Mai exact, a explicat ministrul, chiar dacă s-a depus o contestaţie în cazul unui proiect, contractul de proiectare şi execuţie se va semna şi se va da drumul la lucrări până se pronunţă tribunalul.

"Şi, în acest sens, săptămâna următoare, pentru că am avut în cursul zilei de ieri o întâlnire cu doamna prim ministru Dăncilă (Viorica Dăncilă - n. r.), cu domnul Teodorovici (ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici - n. r.) şi cu domnul Tudorel Toader (ministrul Justiţiei - n. r.) am iniţiat o ordonanţă de urgenţă prin care venim şi terminăm cu aceste contestaţii. Vă dau un exemplu: Pasajul de la Domneşti - în 2015 licitat, 2017, jumătatea anului, s-a pronunţat instanţa şi s-a semnat contractul. Am stat doi ani şi jumătate să semnăm un contract pentru un obiectiv. Ce facem? Venim cu ordonanţa de urgenţă care spune următorul lucru: după prima contestaţie care se face fie la CNSC, fie la tribunal, şi avem un termen de 30 de zile, semnăm contractul. Cel care contestă este liber să se ducă mai departe să conteste ce vrea el, să conteste din acea procedură. Noi, după 30 de zile, semnăm contractul de proiectare şi execuţie şi dăm drumul la lucru. Până se pronunţă instanţa, noi ajungem undeva la 50-60% din acel obiectiv. Pentru că nouă cazuistica aceasta a contestaţiilor ce ne arată? Că undeva la 95%, a fost făcut un studiu de BEI în 2017, 95% din contestaţii nu au sorţi de izbândă, dar nouă ne blochează proiectele. Avem aceşti contestatari, mă uitam, au ajuns să se conteste în ziua de azi, avem contestaţii făcute inclusiv la acordul de mediu. Am stat un an să obţinem acordul de mediu la Piteşti-Sibiu, un proiect de o importanţă desăvârşită pentru România şi trei persoane fizice au contestat acordul de mediu, dintre care o persoană e din Dublin. Eu nu spun că anumiţi funcţionari nu trebuie impulsionaţi, pentru că vizavi de această ordonanţă care va permite să semnăm contractele avem şi alte amendamente la ordonanţă prin care le micşorăm şi perioada de evaluare", a precizat Cuc.

Ministrul Transporturilor a subliniat că, în momentul de faţă, pe infrastructura rutieră, România are lansate proiecte de 5,2 miliarde de euro şi urmează să mai fie lansate proiecte de încă 2 miliarde de euro.

Un număr de 114 cereri de finanţare pe proiecte majore sau mai mici au fost depuse până în prezent pe axele aferente sectorului de transport din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 cu o valoare totală eligibilă de 9,5 miliarde de euro, din care au fost aprobate 65 de cereri, în valoare totală eligibilă de 6,6 miliarde de euro, a afirmat, pe 1 aprilie, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, la dezbaterile pe moţiunea simplă pe Transporturi.

"Până în acest moment, Ministerul Transporturilor a trimis Comisiei Europene 16 proiecte majore în valoare de 4,9 miliarde de euro, reprezentând totalul alocării Uniunii Europene pe Axele 1 şi 2 pe care avem obligaţia să le anunţăm Comisiei. Dintre aceste aplicaţii majore depuse spre aprobare la Comisia Europeană, toate au fost aprobate, excepţie fac Magistrala de metrou 2 şi infrastructura integrată pentru zona orbitală a municipiului Bucureşti, ce vor fi aprobate în prima parte a lunii aprilie 2019, conform formulei primite de la Comisie. Până în prezent, în cadrul axelor aferente sectorului de transport din cadrul POIM 2014-2020, au fost depuse în total 114 cereri de finanţare pe proiecte majore sau mai mici, în valoare totală eligibilă de 43 de miliarde de lei, respectiv 9,5 miliarde de euro. Vedem că există o valoare dublă de finanţare, deoarece Guvernul ne-a dat posibilitatea supracontractării. Din totalul cererilor aferente tuturor proiectelor, adică 114, au mai fost aprobate deja 65, în valoare totală eligibilă de 32 de miliarde de lei, respectiv 6,6 miliarde de euro, din care alocarea UE 24,2 miliarde de lei, respectiv 5,2 miliarde de euro, cât este valoarea alocării pe tot Programul Operaţional de Infrastructură Mare, şi lucrările vor continua", a spus Cuc.

În perioada imediată, vor fi transmise către Comisia Europeană în vederea aprobării următoarele obiective de investiţii: autostrada Nădăşelu-Suplacu de Barcău - Borş şi autostrada de centură a municipiului Bucureşti, secţiunea nord, a adăugat el.

În plus, a susţinut Răzvan Cuc, pe termen lung, la nivelul ministerului se află în pregătire următoarele aplicaţii de finanţare: autostrada Braşov-Bacău, Drumul Expres Ploieşti-Paşcani, Drumul Expres Buzău-Brăila-Tulcea-Constanţa şi Drumul Expres Focşani-Brăila-Galaţi.