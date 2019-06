Razvan Cuc da de pamant cu constructorii neseriosi: 'Nu mai merge, plecați acasa!'

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, declarat că nu are de gând să stea în genunchi în fața constructorilor neserioși și că acolo unde este cazul, dând exemplul tronsonului Sebeș Turda, Lot 2, va rezilia contractul dacă nu se iau angajamente ferme, potrivit mediafax.

"Măsurile pe care le-ați văzut, am rupt contracte de față cu constructorii, nu am de gând ca reprezentat al guvernului să stau în genunchi în fața constructorilor neserioși. Au doar tupeul că poate să meargă și așa. A mers până la un punct, nu mai merge, plecați acasă (...) Unii au venit cu două mape și trei laptopuri să facă autostrăzi", a declarat ministrul Transporturilor Răzvan Cuc, la Antena 3.

Ministrul a dat exemplul tronsonului Sebeș-Turda, unde spune că în timp ce constructorul italian s-a mobilizat și a ajuns la un grad de realizare de 72%, pe lotul doi lucrările au rămas mult în urmă.

"Pe lotul 2 am spus ca voi rezilia contractul, e pe un stadiu fizic de 50%, porțiune care în 2017 era mult mai avansată decât lotul 1. Am fost în inspecție și erau 30 si ceva de utilaje, am spus poate ați confundat cu un drum. (...) El nu are utilaje să le bage la lucru. Acest construtor a fost în asociere cu altă firmă, a fost scindare, asociatul român a ieșit din asociere și implicit nu a mai avut utilajele necesare să ducă la sfârșit construcția. Ei încaseaza niște bani și trebuie să îi plătească pe cei care lucrează. Dacă ei nu plătesc subcontractori, normal că pleacă", a mai spus Cuc.

Ministrul Transporturilor susține că săptămâna viitoare va face o nouă verificare și dacă nu găsește contracte ferme va lua o decizie radicală.

"Dl Neaga (n.r.: directorul CNAIR) îl va urmări zilnic, se va muta acolo și va sta și îl va vedea la cm,. Dacă nu se țin de calendar reziliem contractul, dam certificat negativ constatator", a mai declarat Răzvan Cuc.