Razvan Cuc, declaratie TRANSANTA! Vor fi concedieri

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei 32 de directori ai Companiei Nationale de Administrare Autostrazi (CNAIR) sunt vizati de restructurari. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a declarat miercuri ca vrea o mai mare rapiditate in proiecte din partea acestora si ca ii va scoate pe santier, conform Mediafax. "Astfel de masuri trebuie sa se perpetueze in toate companiile, urmeaza CNAIR-ul, domnul Scarlat. La CNAIR cum sa miscam noi lucrurile cand pe un document sunt noua semnaturi , sunt 32 de directori la CNAIR! 32 de directori! Pai nu mai bine ii scoatem pe aia pe santier decat sa stea sa monitorizeze", a spus ministrul in cadrul dezbaterii "Upgrade Romania". Anunt SURPRIZA Razvan Cuc: Tarom pregateste deschiderea cu ...