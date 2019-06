Razvan Cuc, despre functionarii din aeroport: ''Sunt acolo pentru a dezvolta compania si nu doar sa mearga la servici''

Razvan Cuc 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intrebat despre modul in care va gestiona constructiile de la aeroport, care au dus la aglomerarea excesiva a zonei, a afirmat ca a solicitat consiliului de administratie sa revoce managementul. Acesta a recunoscut ca, desi este cea mai profitabila companie din cadrul Ministerului, aeroportul are probleme cand vine vorba de lansarea proiectelor. Acesta a dat asigurari ca noul terminal al aeroportului se va construi, iar parcarea de la sosiri se afla deja in modernizare. Razvan Cuc a mai adaugat ca a „cerut directorului sa intensifice eforturile de a lansa proiectele, iar in urmatoarele doua saptamani se va semna un contract foarte important pentru modernizarea ...