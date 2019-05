Razvan Cuc, despre interzicerea UBER: Sub nicio forma nu s-a pus problema de asa ceva

UBER google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a respins posibilitatea interzicerea aplicatiilor de ride-sharing precum UBER, Bolt sau Clever prin amanarea adoptarii unei legislatii care sa reglementeze situatia acestor prestatori de servicii. BOMBA! Consiliul Concurentei ar putea investiga COTAR "Sub nicio forma nu s-a pus problema de asa ceva! Din contra, cred ca atat eu, cat si vicepremierul Daniel Suciu am avut toata deschiderea fata de cei care folosesc alte aplicatii. Avem in lucru un proiect de OUG care va reglementa acest domeniu, la care au lucrat mai multe ministere si care va urma procedura consultarii publice. Nu inteleg de ce arunca unii fake news de genul acesta, intrucat nici Ministerul Dezvol ...