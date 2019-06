Razvan Cuc despre subcontractorii neplatiti de minister pentru lucrari: 'Voi face un fel de linie verde pentru sesizari la minister'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat vineri că va înființa o linie verde pentru subcontractorii români care nu au primit banii pentru lucrări de la firmele străine pe loturile de cale ferată, potrivit mediafax.

”Am primit foarte multe sesizări și voi lua o măsură la nivelul ministerului, voi face un fel de linie verde ca toți subcontractorii români care nu au contracte declarate la minister - pentru că aici este și greșeala lor că decid să lucreze fără să declare la minister ca noi să putem plăti. Noi putem plăti doar ce declară firma care a câștigat licitația.”, a declarat Răzvan Cuc.

Ministrul Transporturilor a adăugat că există mai mulți subcontractori români nepătiți de firmele străine.

”Voi face o linie verde pentru subcontractorii români care sunt neplătiți. Eu am aflat că existau undeva la cinci - șase subcontractori români neplătiți care nu erau nici declarați la statul român. M-am dus pe lotul de cale ferată. Când am ajuns acolo am înțeles că firma respectivă le interziseseză să vină la punctul unde mi-am dat eu întâlnire cu constructorul să inspectez lucrările”, a declarat Răzvan Cuc.